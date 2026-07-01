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1 июля, 06:20

Гигантская пробка из судов в Волго-Каспийском канале выросла почти в два раза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pres Panayotov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pres Panayotov

В Астраханской области почти вдвое увеличился затор из судов. Около 60 кораблей не могут выйти в Каспийское море, убытки судовладельцев уже исчисляются миллионами рублей. Об этом сообщает SHOT.

Капитан морского порта Астрахани временно запретил оформлять суда на выход. Причина — скопление кораблей на участке Волго-Каспийского судоходного канала с 80-го по 106-й километр. Движение парализовано из-за аварийной ситуации на другом участке (155–170-й км), где критически низкий уровень воды. Возобновление выпуска обещают после «улучшения обстановки», но сроки не называются.

Сейчас заблокировано 57 оформленных судов, ещё 27 ждут входа. Некоторые стоят от недели до месяца. Из-за глубины около 3,4 м суда недогружают — потери на некоторых рейсах достигают двух тысяч тонн. Владельцы теряют сотни тысяч долларов, покупатели отменяют контракты, а топливо сгорает во время простоя.

Паводок перекрыл судоходство: Волго-Каспийский канал срочно углубляют в круглосуточном режиме
Паводок перекрыл судоходство: Волго-Каспийский канал срочно углубляют в круглосуточном режиме

Ранее Life.ru рассказывал, что две недели назад в Астраханской области из-за низкого уровня воды в Волге образовалась 15-километровая пробка из судов. Тогда очередь растянулась на 155–170 километрах Волго-Каспийского морского судоходного канала.

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Владимир Озеров
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