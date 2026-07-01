«Абзац» попал в топ-3 наиболее цитируемых в соцсетях СМИ

«Абзац» вошёл в тройку самых цитируемых интернет-ресурсов в социальных сетях по итогам мая 2026 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Медиалогия».

Кроме того, издание заняло 11-е место в общем рейтинге самых цитируемых интернет-ресурсов за последний месяц весны. Индекс цитируемости сайта составил 573,26.

По уровню вовлечённости в соцмедиа «Абзац» почти вдвое опередил издания, которые расположились на четвёртой и пятой строчках рейтинга.

К слову, «Известия» заняли первое место в обновлённом рейтинге СМИ платформы «Дзен» за май. В топ-5 рейтинга также вошли ТАСС, РИА «Новости», Life.ru и «Газета.ru».