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1 июля, 07:20

«Абзац» попал в топ-3 наиболее цитируемых в соцсетях СМИ

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

«Абзац» вошёл в тройку самых цитируемых интернет-ресурсов в социальных сетях по итогам мая 2026 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Медиалогия».

Кроме того, издание заняло 11-е место в общем рейтинге самых цитируемых интернет-ресурсов за последний месяц весны. Индекс цитируемости сайта составил 573,26.

По уровню вовлечённости в соцмедиа «Абзац» почти вдвое опередил издания, которые расположились на четвёртой и пятой строчках рейтинга.

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К слову, «Известия» заняли первое место в обновлённом рейтинге СМИ платформы «Дзен» за май. В топ-5 рейтинга также вошли ТАСС, РИА «Новости», Life.ru и «Газета.ru».

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Борис Эльфанд
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