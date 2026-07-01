Солнечная вспышка класса X вызовет сильнейшую магнитную бурю на Земле 2 июля

2 июля вечером Землю накроет мощная магнитная буря, вызванная вспышкой высшего класса X на Солнце. По данным лаборатории солнечной астрономии, фронт взрыва достигнет планеты в диапазоне с 21:00 до 24:00 по московскому времени. Ожидается, что геомагнитный шторм станет самым сильным с марта 2026 года.

Вспышка произошла в ночь с 30 июня на 1 июля. Её максимум пришёлся на 23:50 по московскому времени. Зарегистрированный балл — X1.1 — лишь на 10% превышает нижнюю границу класса.

Учёные выяснили, что взрыв случился не в самой крупной активной области года, которая продолжает молчать, а в соседнем центре, расположенном выше по солнечному диску. Несмотря на меньшие размеры, этот центр не выдержал напряжения и произвёл выброс энергии. Положение активных зон почти точно на линии Солнце–Земля делает удар ощутимым. Магнитных бурь высшего уровня (G5) и радиационных штормов не ожидается, но события уровня G3 (сильные) считаются неизбежными.

Метеозависимым и чувствительным к погоде людям рекомендуется быть внимательными к своему самочувствию в указанный период.

Ранее на Солнце распалось огромное пятно — больше Юпитера. К северу от экватора формируется новая активная зона. Сейчас в сторону Земли обращены сразу два крупных центра. Один из них — самый большой за весь год. Учёные предупреждают: в ближайшие дни любая мощная вспышка может ударить по Земле. Пока оба пятна ведут себя спокойно.