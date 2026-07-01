«Орешник» наготове: США передали Киеву тайный доклад о массированной атаке в ближайшие 72 часа

Украина беспокоится о новом мощном ударе России по военным объектам. Киев ссылается на тайное предупреждение США, в котором говорится о возможном применении российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ближайшие 72 часа. Информацией делится украинское издание «Страна».

Информация появилась на фоне серии комбинированных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры Украины, которые наносились в течение последних двух суток. Как утверждается, США заранее уведомили Киев о готовящемся мощном ударе. Также отмечается, что технические характеристики ракеты затрудняют её перехват — системы ПВО фиксируют цель лишь на финальном участке траектории.

Украина может узнавать о пусках только через западных партнёров или агентурные каналы, отмечается в статье. Предстоящие потенциальные удары РФ могут быть направлены по железнодорожным узлам в Днепропетровской и Харьковской областях, а также по крупным складам топлива, пунктам дислокации и командным центрам ВСУ.

Как сообщалось накануне, российские военные нанесли удар по теплоэлектростанции в городе Сумы с использованием авиабомб ФАБ. Кроме того, удары пришлись по району Миргорода в Полтавской области.