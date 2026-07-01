Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 07:54

«Орешник» наготове: США передали Киеву тайный доклад о массированной атаке в ближайшие 72 часа

«Страна»: США предупредили Киев о массированном обстреле в ближайшие 72 часа

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Украина беспокоится о новом мощном ударе России по военным объектам. Киев ссылается на тайное предупреждение США, в котором говорится о возможном применении российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ближайшие 72 часа. Информацией делится украинское издание «Страна».

Информация появилась на фоне серии комбинированных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры Украины, которые наносились в течение последних двух суток. Как утверждается, США заранее уведомили Киев о готовящемся мощном ударе. Также отмечается, что технические характеристики ракеты затрудняют её перехват — системы ПВО фиксируют цель лишь на финальном участке траектории.

Украина может узнавать о пусках только через западных партнёров или агентурные каналы, отмечается в статье. Предстоящие потенциальные удары РФ могут быть направлены по железнодорожным узлам в Днепропетровской и Харьковской областях, а также по крупным складам топлива, пунктам дислокации и командным центрам ВСУ.

Взрыв прогремел в Полтаве после удара баллистикой, мишень держат в тайне
Взрыв прогремел в Полтаве после удара баллистикой, мишень держат в тайне

Как сообщалось накануне, российские военные нанесли удар по теплоэлектростанции в городе Сумы с использованием авиабомб ФАБ. Кроме того, удары пришлись по району Миргорода в Полтавской области.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Украина
  • «Орешник» (ракета)
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar