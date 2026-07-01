РБК: Банки ЕАЭС начали ограничивать внесение рублей на счета и вводить комиссию

Некоторые банки стран Евразийского экономического союза начали ужесточать условия приёма наличных российских рублей. Речь идёт о комиссиях и ограничениях на внесение средств на счета, сообщает РБК.

По данным издания, с июня в ряде белорусских банков введены комиссии 2–5% за внесение наличных рублей на счета нерезидентов. Такие условия уже действуют как минимум в восьми банках страны.

Аналогичные меры принял казахстанский банк «ЦентрКредит», установив комиссию в 5% за приём наличных рублей через кассы, терминалы и банкоматы для нерезидентов. В Киргизии Экоисламикбанк также ввёл комиссию 5% за внесение наличных рублей и переводы по SWIFT.

Кроме того, некоторые банки Армении полностью приостановили операции с наличными российскими рублями, включая их внесение на счета. При этом безналичные операции в рублях продолжают проводиться в обычном режиме.

«Безналичные операции в российских рублях продолжают осуществляться на прежних условиях, и это ключевой фактор, подтверждающий, что проблема имеет специфический характер, связанный с наличностью», — отметила руководитель направления по работе с банками FTL Advisers Ольга Бурцева.

Официальных ограничений на безналичные операции в рублях в банках стран ЕАЭС пока не заявлялось.

Ранее эксперт назвал суммы, которые банк сочтёт подозрительными. Кредитная организация может запросить документы, приостановить операцию или изменить статус клиента на высокорисковый.