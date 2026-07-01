В СФ гарантировали Украине «консолидированный отпор» при нападении на Белоруссию

Любая военная агрессия Киева против Белоруссии встретит «консолидированный отпор» со стороны Москвы и Минска. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв, комментируя враждебную риторику Владимира Зеленского в адрес Александра Лукашенко в последние дни.

Он прокомментировал заявления украинского политика, ранее сообщившего о готовности Киева атаковать технику на территории Белоруссии вдоль границы, если её не уберут в течение недели. По оценке российского сенатора, подобная риторика Зеленского связана с попытками Киева демонстрировать контроль над ситуацией и удерживать политические позиции. Он также назвал политика «непредсказуемым» и «одержимым жаждой власти».

Парламентарий подчеркнул, что Россия и Белоруссия действуют в рамках Союзного государства и рассматривают любую угрозу как совместную, поэтому «консолидированный отпор» при нападении ВСУ на Белоруссию гарантирован Украине.

«Мы Союзное государство, мы союзники в военном отношении. И любой, кто говорит о перспективе какой-то вооружённой операции в отношении Белоруссии, должен отчётливо понимать, что он будет иметь дело с консолидированным отпором», — объяснил сенатор в интервью ТАСС

Кроме того, Константин Косачёв поставил под сомнение легенды Киева о размещении у рубежей Белоруссии «ретрансляторов», назвав их преувеличенными. Он напомнил о событиях 2020 года, заявив, что попытки дестабилизации тогда были безуспешны.

Сам белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украине совершенно нечего опасаться со стороны Белоруссии, а нагнетание этой темы связано исключительно с политическими амбициями. Он отметил, что пресса изрядно раскрутила данный сюжет, а Владимир Зеленский им «подыграл».