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1 июля, 08:03

Блогерша Арина Савастру получила опеку над сыном до суда над мужем-американцем

Арина Савастру, Джордан и их сын Дэймон. Обложка © Telegram / АРИ НА МАТЬ

Арина Савастру, Джордан и их сын Дэймон. Обложка © Telegram / АРИ НА МАТЬ

Блогерша Арина Савастру добилась временной опеки над сыном, пока идёт суд над её арестованным мужем-американцем. Об этом она сообщила у себя в соцсетях.

Блогер Арина Савастру добилась временной опеки над сыном. Видео © TikTok / miss.savastruuuu

Ранее девушка обвиняла экс-супруга в похищении их ребёнка Дэймона. Теперь она получила полную опеку над малышом — но лишь до окончательного решения суда.

В своём Telegram-канале Арина опубликовала трогательные видео с сыном, а также магшот (фото при задержании) отца ребёнка — Джордана. Она объяснила, что вернуть сына удалось благодаря тому, что на Джордана завели дело за незаконное проникновение в жилище (сам факт похищения доказать не вышло). Савастру также заявила, что будет добиваться, чтобы отец виделся с мальчиком только по расписанию.

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Ранее Life.ru рассказывал, что бывший муж по имени Джордан забрал у Арины Савастру сына, когда она встречалась с друзьями в кафе. Мальчик плакал и пытался вырваться к матери, но мужчина силой усадил его в автомобиль и увёз.

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Владимир Озеров
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