Мат разрушает! Любителей крепкого словца предупредили о рисках для здоровья

Важным элементом здорового образа жизни является отказ от ненормативной лексики, именно мат разрушает человека изнутри и сказывается на сосудах и давлении. Об этом рассказал РИА «Новости» главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирурги Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

«При всей важности сна и питания есть кое-что, без чего, по моему глубокому убеждению, любые усилия на пути здорового образа жизни не принесут положительного результата: исключите из своего лексикона бранные слова», — сказал он.

Бокерия отметил, что чаще всего люди используют ругательства в состоянии злости, раздражения или стресса, когда организм находится в напряжении. В такие моменты происходят изменения, которые могут негативно отражаться на сосудах и артериальном давлении. Он подчеркнул важность контроля эмоций и отношения к окружающим, отметив, что обиды и негатив лучше не копить.

«Обижаться в любых ситуациях нужно только на самого себя», — добавил академик, отметив, что такой подход помогает сохранять внутреннее спокойствие.

Бокерия признался, что давно не копит ни на кого обиды, не ругается и не судит поступки окружающих. Ему удалось достичь баланса и гармонии, а значит перестать жить в вечном стрессе, недопониманиях и дисгармонии. Начинать путь к себе и свету лучше с самого просто — не материться и не обижаться.

Ранее Life.ru рассказал, что использование мата в общественных местах может обернуться штрафом или арестом. Правонарушение расценивается как мелкое хулиганство. Отдельная ответственность предусмотрена за оскорбления, направленные на конкретного гражданина. В этой ситуации сумма взыскания может достигать 5 тысяч рублей. Более серьёзные санкции применяются к должностным и юридическим лицам. За унижение чести и достоинства им грозят значительно более крупные штрафы — до 50 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.