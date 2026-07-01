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1 июля, 08:28

ЦБ допустил повышение ключевой ставки выше апрельского прогноза

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Банк России допустил, что в ближайшие годы ключевая ставка может оказаться выше, чем предполагалось раньше. Это нужно, чтобы сдержать инфляцию. Об этом сообщается в «Резюме обсуждения ключевой ставки».

«С учётом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось», — указано в документе Центробанка.

В ЦБ отметили, что последние данные и новые риски для экономики могут заставить поднять ставку выше апрельского прогноза. Хотя инфляция в России начала замедляться, что давало повод для снижения ставки, но с апреля ситуация ухудшилась, и места для смягчения политики стало меньше.

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Напомним, Банк России снизил ключевую ставку 19 июня — до 14,25% годовых. Это девятое снижение подряд с прошлого лета. В ЦБ отметили, что экономика растёт, инфляция замедляется (сейчас 4–5%) и в 2026 году может снизиться до 4,5–5,5%. Но при этом растут кредиты и инфляционные ожидания — это может помешать ценам падать. Дальше ставка будет зависеть от инфляции, экономики и внешних факторов.

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Наталья Афонина
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