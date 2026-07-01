Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 08:18

День ветерана боевых действий отмечают в России 1 июля

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

В России сегодня, 1 июля, отмечается День ветерана боевых действий. Этот памятный день не имеет официального государственного статуса, однако с каждым годом становится всё более известным. В нашей стране более двух миллионов ветеранов боевых действий.

Он посвящён всем, кто участвовал в вооружённых конфликтах и выполнял воинский долг по защите страны. В этот день вспоминают военнослужащих разных поколений, независимо от того, в каких именно операциях они принимали участие. Памятная дата воспринимается как символ уважения к военным и памяти о погибших. Также она служит напоминанием о значении воинского долга для государства и общества.

В российском регионе ввели квоты на работу для ветеранов боевых действий
В российском регионе ввели квоты на работу для ветеранов боевых действий

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового спортивного соревнования — «Кубка защитников Отечества». Турнир будет проводиться ежегодно, начиная с 2027 года. Соревнования станут многоэтапными и комплексными.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ВС РФ
  • Праздники
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar