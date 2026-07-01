День ветерана боевых действий отмечают в России 1 июля
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
В России сегодня, 1 июля, отмечается День ветерана боевых действий. Этот памятный день не имеет официального государственного статуса, однако с каждым годом становится всё более известным. В нашей стране более двух миллионов ветеранов боевых действий.
Он посвящён всем, кто участвовал в вооружённых конфликтах и выполнял воинский долг по защите страны. В этот день вспоминают военнослужащих разных поколений, независимо от того, в каких именно операциях они принимали участие. Памятная дата воспринимается как символ уважения к военным и памяти о погибших. Также она служит напоминанием о значении воинского долга для государства и общества.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового спортивного соревнования — «Кубка защитников Отечества». Турнир будет проводиться ежегодно, начиная с 2027 года. Соревнования станут многоэтапными и комплексными.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.