День ветерана боевых действий отмечают в России 1 июля

В России сегодня, 1 июля, отмечается День ветерана боевых действий. Этот памятный день не имеет официального государственного статуса, однако с каждым годом становится всё более известным. В нашей стране более двух миллионов ветеранов боевых действий.

Он посвящён всем, кто участвовал в вооружённых конфликтах и выполнял воинский долг по защите страны. В этот день вспоминают военнослужащих разных поколений, независимо от того, в каких именно операциях они принимали участие. Памятная дата воспринимается как символ уважения к военным и памяти о погибших. Также она служит напоминанием о значении воинского долга для государства и общества.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового спортивного соревнования — «Кубка защитников Отечества». Турнир будет проводиться ежегодно, начиная с 2027 года. Соревнования станут многоэтапными и комплексными.