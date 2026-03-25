В российском регионе ввели квоты на работу для ветеранов боевых действий

25 марта, 12:47

В Приморье ввели квоты на трудоустройство для ветеранов боевых действий

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В Приморском крае расширили список категорий граждан, для которых действуют квоты на трудоустройство. Теперь в него официально включили ветеранов боевых действий. Соответствующие поправки депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях, рассказали в пресс-службе краевого Заксобрания.

«Для работодателей, численность работников которых составляет 150 человек и более, устанавливается квота приема на работу в размере двух процентов от среднесписочной численности работников в отношении отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной защите», — указано в сообщении.

При этом сохраняется квота для инвалидов и бывших заключенных — для них резервируется 1% рабочих мест.

Путин заявил о необходимости дать ветеранам СВО навыки для работы на гражданке

Ранее фонд «Защитники Отечества» запустил курс для помощи участникам СВО и их семьям. Программа направлена на повышение квалификации специалистов и улучшение качества поддержки ветеранов.

Полина Никифорова
