Почти 50 тысяч жителей и 12 санаториев Кисловодска сидят без воды из-за засора

Порядка 50 тысяч жителей Кисловодска и санатории остались без воды в связи с засором на главном городском коллекторе. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

Авария произошла на улице Тюленева. Из-за этого подтопило около десяти частных домов. Без воды остались и 12 санаториев. Сейчас специалисты откачивают воду, перекрывают повреждённый участок и направляют стоки в обход. На месте работают три единицы техники и 15 сотрудников Водоканала.

«Сейчас на месте круглосуточно работают специалисты Водоканала и городских служб, задействована вся необходимая техника. Ситуацию держу на личном контроле до полного восстановления водоснабжения», — обратился к горожанам и гостям города Моисеев.

Ранее во Владимире двое рабочих водоканала погибли при ремонте канализации на Судогодском шоссе. Ещё двое получили ранения и попали в больницу. Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства трагедии, которая произошла в канализационном колодце.