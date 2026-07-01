Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 08:51

Почти 50 тысяч жителей и 12 санаториев Кисловодска сидят без воды из-за засора

Обложка © Telegram / Евгений Моисеев

Обложка © Telegram / Евгений Моисеев

Порядка 50 тысяч жителей Кисловодска и санатории остались без воды в связи с засором на главном городском коллекторе. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

Авария произошла на улице Тюленева. Из-за этого подтопило около десяти частных домов. Без воды остались и 12 санаториев. Сейчас специалисты откачивают воду, перекрывают повреждённый участок и направляют стоки в обход. На месте работают три единицы техники и 15 сотрудников Водоканала.

«Сейчас на месте круглосуточно работают специалисты Водоканала и городских служб, задействована вся необходимая техника. Ситуацию держу на личном контроле до полного восстановления водоснабжения», — обратился к горожанам и гостям города Моисеев.

Дом-унитаз за 15 млрд: В Москве продают БЦ с запахом канализации и миллиардной выручкой
Дом-унитаз за 15 млрд: В Москве продают БЦ с запахом канализации и миллиардной выручкой

Ранее во Владимире двое рабочих водоканала погибли при ремонте канализации на Судогодском шоссе. Ещё двое получили ранения и попали в больницу. Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства трагедии, которая произошла в канализационном колодце.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ЖКХ
  • Общество
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar