«Лицемерие и позор»: Литва в бешенстве из-за допуска российских фигуристов

Решение ISU о допуске российских и белорусских фигуристов в нейтральном статусе вызвало гнев в Федерации фигурного катания Литвы. Официальные представители страны осудили этот шаг, назвав его безнравственным и лицемерным.

«Мы не будем называть это решение ISU ошибкой, потому что это не ошибка. Это лицемерие. И позор», — говорится в заявлении.

30 июня Международный союз конькобежцев официально разрешил спортсменам из РФ и Беларуси выступать на своих турнирах, отменив отстранение, действовавшее с весны 2022 года. Литва ответила жёстким заявлением: по мнению федерации, нейтральный статус не меняет сути, а само решение ISU «лишено моральных оснований» и демонстрирует неуважение к союзникам Украины.

В федерации пообещали не ограничиваться словами и подтвердили неизменную позицию в отношении поддержки Киева.

Ранее совет ISU постановил с сезона 2026/27 года вернуть российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе — без национальных флагов, символики и гимнов, при выполнении ряда требований.