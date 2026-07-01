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1 июля, 09:21

«Лицемерие и позор»: Литва в бешенстве из-за допуска российских фигуристов

Литва назвала позорным решение ISU о допуске фигуристов из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Demin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Demin

Решение ISU о допуске российских и белорусских фигуристов в нейтральном статусе вызвало гнев в Федерации фигурного катания Литвы. Официальные представители страны осудили этот шаг, назвав его безнравственным и лицемерным.

«Мы не будем называть это решение ISU ошибкой, потому что это не ошибка. Это лицемерие. И позор», — говорится в заявлении.

30 июня Международный союз конькобежцев официально разрешил спортсменам из РФ и Беларуси выступать на своих турнирах, отменив отстранение, действовавшее с весны 2022 года. Литва ответила жёстким заявлением: по мнению федерации, нейтральный статус не меняет сути, а само решение ISU «лишено моральных оснований» и демонстрирует неуважение к союзникам Украины.

В федерации пообещали не ограничиваться словами и подтвердили неизменную позицию в отношении поддержки Киева.

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Ранее совет ISU постановил с сезона 2026/27 года вернуть российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе — без национальных флагов, символики и гимнов, при выполнении ряда требований.

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Владимир Озеров
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