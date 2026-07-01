У хозяина тунца с 500 кг кокаина в брюхе изъяли автопарк за ₽130 млн и $613 тыс. в крипте

У россиянина, арестованного за ввоз 500 килограммов кокаина в порту в Петербурге, изъято имущество на космическую сумму. Правоохранители нашли у него пять автомобилей общей стоимостью не менее 130 миллионов рублей, а также криптокошельки с 613 тысячами долларов и 13 премиальных наручных часов ценой свыше 1,3 миллиона долларов. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фото © ЦОС ФСБ

«По месту проживания задержанного обнаружены и изъяты цифровые носители с криптокошельками, содержащими электронные средства платежей на сумму, эквивалентную $613 тысячам, 13 премиальных наручных часов общей стоимостью свыше $1,3 миллиона и 5 элитных автомобилей оценочной стоимостью не менее 130 миллионов рублей», — отчитались в ЦОС.

Видео © ЦОС ФСБ России

В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, суд заключил мужчину под стражу. На кадрах ФСБ видно его элитный автопарк и коллекция часов.

Напомним, сотрудники ФСБ пресекли в Санкт-Петербурге деятельность россиянина, организовавшего международный канал поставки кокаина из Латинской Америки, и изъяли 500 килограммов наркотика, который был спрятан в контейнере с морожеными тушами тунцов-гигантов из Эквадора. Запрещённый груз обнаружен на терминале «Петролеспорт» в морском порту. Партия кокаина готовилась к сбыту в России.