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1 июля, 09:24

Сборную Нидерландов начали «расистски» травить в Сети после проигрыша Марокко

Игроки сборной Нидерландов по футболу. Обложка © ТАСС / АР / Ricardo Mazalan

Игроки сборной Нидерландов по футболу. Обложка © ТАСС / АР / Ricardo Mazalan

Сборная Нидерландов по футболу заявила о расистских оскорблениях после того, как проиграла Марокко в 1/16 финала чемпионата мира. Игроков начали травить в соцсетях, и команда выступила с заявлением.

«Футбол объединяет людей, независимо от происхождения или фона. Мы видим в Сети реакции, в которых игроков расистски и дискриминационно оскорбляют после вылета из турнира. Здесь мы проводим чёткую грань. Расизм и дискриминация не имеют места нигде: ни в футболе, ни в Сети, ни в нашем обществе», — указано в публикации.

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Матч прошёл в Монтеррее и завершился в основное время со счётом 1:1. У голландцев забил Коди Гакпо, у марокканцев — Исса Диоп. В серии пенальти марокканцы оказались точнее — 3:2, решающий удар нанёс Исмаэль Сайбари. Нидерланды не проигрывали в основное время на чемпионатах мира с 2006 года, когда уступили Португалии. При этом у команды нет ни одной победы на мундиалях.

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Наталья Афонина
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