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Регион
1 июля, 09:27

Пьяная петербурженка с бутылкой избила фельдшера скорой до госпитализации

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В центре Петербурга полиция проводит проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи. Инцидент произошёл минувшей ночью на площади Искусств, куда бригада прибыла по вызову о лежащем человеке, сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, 40-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения ударила 25-летнего медработника стеклянной бутылкой по голове. Фельдшер госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Нарушительницу задержали сотрудники Росгвардии и передали в полицию. В отношении неё составлен протокол по статье о мелком хулиганстве, женщину отправили в спецприёмник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей в больнице, ранены двое медиков
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей в больнице, ранены двое медиков

Ранее в Южно-Сахалинске следователи и трудовая инспекция начали проверку после того, как на врача скорой помощи напал неизвестный во время выезда на вызов, в результате чего медик получил побои, и после публикаций в соцсетях материалы стали изучать по признакам хулиганства. Правоохранители устанавливают обстоятельства, опрашивают участников.

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Анастасия Никонорова
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