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1 июля, 09:33

Средняя зарплата в России приблизится к ₽117 тысячам к концу второго квартала

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Среднемесячный доход россиян во втором квартале 2026 года может составить 115–117 тысяч рублей. Такой прогноз дал доцент Финансового университета Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru».

Экономист напомнил, что в первом квартале текущего года показатель уже достиг 106 979 рублей — на 15,9% выше, чем годом ранее, и на 60% — чем в начале 2023-го. Во втором квартале прошлого года средняя зарплата составляла 100 023 рубля.

Ключевые факторы роста — ускоренное увеличение МРОТ (с 12 130 рублей в 2020-м до 27 093 в 2026-м) и кадровый голод в ряде отраслей. Компании вынуждены конкурировать за сотрудников, поднимая оклады. Особенно востребованы специалисты с несколькими компетенциями, способные повысить производительность.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Москве средняя зарплата за пять лет выросла на 103 тыс. рублей. По данным Росстата, в этом году средний доход столичных жителей составил 219,6 тысячи рублей, тогда как в 2021-м этот показатель был на уровне 116,3 тысячи.

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Дарья Нарыкова
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