Людей эвакуировали из башни «Москвы-Сити» из-за пожарной тревоги

В башне «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» проводится эвакуация, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Людей просят покинуть здание на Пресненской набережной.

Из башни «Федерация» в «Москва-Сити» эвакуируют людей. © Telegram /«Осторожно, Москва»

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые проводят проверку. По данным МЧС, эвакуация в башне «Федерация» в «Москва-Сити» произошла из-за того, что кто-то случайно нажал кнопку пожарной сигнализации.

Ранее в Санкт-Петербурге из роддома №10 на улице Тамбасова была проведена экстренная эвакуация: роженицы и матери с новорождёнными около часа стояли на улице. После их направили в спортзал соседней школы, а Росгвардия перекрыла прилегающую улицу.