Асаны для Адама и Евы: Христианам объяснили, когда йога может навсегда погубить душу

Йога давно перестала быть экзотикой — сегодня её практикуют в каждом фитнес-клубе, а асаны кажутся просто полезной гимнастикой. С православной же точки зрения всё не так безобидно, заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов.

По его словам, йога — это не просто упражнения на гибкость.

«Это прикладная сторона индуизма, его философия и мировоззрение. Йога — это метод управления психикой и физиологией, но при этом она является составной частью определённой религиозной системы», — объяснил он.

Иванов подчеркнул, что даже без намерения человек, выполняя асаны или входя в медитативные состояния, «прикасается к чуждой нашему православию духовной реальности». Он напомнил слова апостола Павла: «Всё мне позволительно, но не всё полезно» (1 Кор. 6:12) — и призвал христиан задуматься, ради чего они жертвуют здоровьем души. Особую опасность, по его мнению, несут мантры и попытки управления энергиями.

«Как только вы начинаете повторять мантры, медитировать на «чакры» или входить в изменённые состояния сознания — вы переходите в религиозную плоскость», — заявил Иванов.

Он сравнил это с принципом, сформулированным современным богословом: «Тело есть продолжение души». Представитель ВРНС также разграничил цели йоги и православной аскетики: «Йога предлагает человеку путь самосовершенствования, когда он собственными усилиями пытается достичь единства с Абсолютом. Это та же идея, что соблазнила первых людей в раю: «будете как боги» (Быт. 3:5)». Православие же, по его словам, учит смирению и тому, что обожение — это дар Божий, а не результат тренировок.

Что же делать тем, кто уже занимается йогой? Иванов советует проконсультироваться с духовником и выбирать виды спорта, у которых нет сомнительных корней. Вместо медитаций он также порекомендовал Иисусову молитву.

«Гибкость позвоночника можно развить другими способами, а душу, однажды впустившую в себя чуждые практики, можно потерять навсегда. Истинная гибкость — это не умение завязаться в узел, а способность преклонить колено перед Богом», — предостерёг он.

Ранее Виктория Боня показала в соцсетях, как занимается необычным видом йоги — для глаз. Процесс получился довольно забавным, и она сняла его на видео. Возможно, сейчас это всё, что она может себе позволить: из-за серьёзной травмы телеведущей пришлось отказаться от многих планов, в том числе от похода на вершину Чогори (К2).