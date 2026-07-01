Бригада ВСУ погибла при попытке восстановить переправу через Северский Донец

Подразделения группировки войск «Запад» сорвали попытку ВСУ восстановить переправу через реку Северский Донец в Донецкой Народной Республике. Добычей ВС РФ стали бойцы 63-й механизированной бригады ВСУ, а также техника, задействованная в работах, сообщили в Минобороны России.

«При попытке восстановить переправу через реку Северский Донец в районе населённого пункта Маяки ДНР в результате авиационного удара по инженерным подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника», — доложили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, попытка восстановления переправы была полностью сорвана.

Ранее российские фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили ряд военных объектов в зоне проведения СВО авиабомбой ФАБ-1500. Среди них — насыпная переправа через реку Северский Донец в районе Маяков в ДНР.