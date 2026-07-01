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1 июля, 09:49

Российская ПВО за сутки сбила 602 беспилотника ВСУ

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 7 управляемых авиабомб и 602 беспилотника самолётного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в заявлении.

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Ранее российские военные нанесли удар по хранилищу горюче-смазочных материалов в Кировоградской области Украины. Для атаки был использован дрон-камикадзе «Герань-4 сикер».

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Татьяна Миссуми
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