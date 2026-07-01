Насильник на фуре десятилетиями охотился на девушек по всей стране, среди жертв — дети

В Хабаровском крае задержан дальнобойщик, которого подозревают в серии тяжких преступлений, растянувшейся на два десятилетия. Мужчина похищал девушек, угрожая им оружием, и насиловал. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном СУ СК.

По данным следствия, преступник орудовал с 2005 года. Жертвами становились жительницы разных регионов страны, куда он приезжал на своём тягаче. В ведомстве отметили, что среди пострадавших были и несовершеннолетние.

Сейчас фигурант находится в следственном изоляторе. Ему вменяют похищения, изнасилования, насильственные действия сексуального характера и покушение на убийство. Уголовные дела расследуются с весны.

На данный момент установлено минимум шесть потерпевших. Однако следователи полагают, что эпизодов может быть значительно больше. Поиск возможных жертв продолжается сразу в нескольких субъектах.

Ранее Life.ru рассказывал, что правосудие индийского района Давангар вменяет десяти подозреваемым от 20 до 30 лет групповое изнасилование. По данным СМИ, их несовершеннолетний сообщник напоил 41-летнюю мать двоих детей соком со снотворным, после чего передал её банде извращенцев. Женщина направлялась к брату после ссоры с мужем, когда мальчик предложил ей напиток, заметив усталость. Все фигуранты задержаны.