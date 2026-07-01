Суд 8 июля начнёт слушания по делу Оберландера об убийстве 3 тысяч жителей СССР

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону 8 июля начнёт слушания по уголовному делу против Гельмута Оберландера, обвиняемого по статье о геноциде. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Нацистский преступник, будучи членом зондеркоманды, в годы Великой Отечественной войны принимал участие в убийстве более трёх тысячи граждан СССР в Краснодарском крае и Ростовской области.

«По уголовному делу в отношении Оберландера Гельмута, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид), назначено предварительное слушание на 8 июля», — говорится в сообщении.

Напомним, Гельмут Оберландер лично руководил четырьмя карательными операциями против мирного населения и военнопленных. После победы СССР в Великой Отечественной нацист бежал в Канаду, где и прожил до глубокой старости, пока не умер. В РФ его будут судить посмертно.