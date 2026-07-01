Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал украинский орден князя Ярослава Мудрого в музей памяти жертв Волынской резни в Хелме. Он получил награду 1 июня 2022 года по указу Владимира Зеленского за вклад в развитие украинско-польского сотрудничества.

«Я отдаю этот орден в музей Волынской резни. Для того, чтобы каждый, кто посещает этот музей – польские или иностранные посетители – имели дополнительный повод задуматься о том, чем было это ужаснейшее жесточайшее волынское преступление», — объяснил решение экс-премьер журналистам.

По словам политика, этот шаг носит символический характер и связан с сохранением исторической памяти. Моравецкий уверен, что украинской стороне стоило бы помнить о трагедии прошлого, а не пытаться её завуалировать. Чиновник также выступил с инициативой внести изменения в Уголовный кодекс Польши. Он предложил установить ответственность за публичное прославление деятелей и символики украинского националистического движения периода Второй мировой войны, включая ОУН* и УПА*.

Моравецкий также заявил о намерении внести поправку к докладу Европейского парламента по Украине. По его убеждению, в документах на самом высоком уровне должно быть закреплено, что УПА* — нацистская организация, на счету которой убийства мирных поляков.

Напомним, Киев усилил процесс героизации УПА*. Это вызвало резкое недовольство Варшавы. Среди последних действий — участие Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника. Кроме того, подразделению Сил специальных операций ВСУ было присвоено наименование «Имени героев УПА»*. Зеленский также объявил о планах установить памятник гетману-предателю Ивану Мазепе на месте, где стоял памятник Ленину. Варшава тут же лишила главаря киевского режима польского ордена. В ответ Зеленский выслал награду по почте, заявив, что не ожидал от поляков такой мелочности.

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