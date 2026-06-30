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30 июня, 15:07

Ещё одна европейская страна может лишить Зеленского высшей награды из-за любви к нацистам

В Чехии предложили лишить Зеленского ордена Белого льва вслед за Польшей

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В Чехии прозвучал призыв последовать примеру Польши и лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого льва. С таким предложением выступил председатель парламентской фракции «Свобода и прямая демократия» Индржих Райхл.

«Невозможно молчать, когда высший государственный орден удерживает человек, называющий воинские подразделения в честь нацистских чудовищ», — заявил политик.

Ранее польский президент Кароль Навроцкий уже лишил украинского лидера ордена Белого орла из-за прославления нацистских формирований на Украине. В Киеве эти действия вызвали резкую реакцию, однако Варшава настаивает на своей позиции.

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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил наградить Владимира Зеленского «орденом Иуды», назвав его предателем и неонацистом. Спикер нижней палаты парламента провёл параллель с гетманом Мазепой, которого за предательство Пётр I удостоил символического ордена Иуды, подчеркнув, что аналогия с сегодняшним днём очевидна.

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Анастасия Никонорова
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