В Чехии прозвучал призыв последовать примеру Польши и лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого льва. С таким предложением выступил председатель парламентской фракции «Свобода и прямая демократия» Индржих Райхл.

«Невозможно молчать, когда высший государственный орден удерживает человек, называющий воинские подразделения в честь нацистских чудовищ», — заявил политик.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил наградить Владимира Зеленского «орденом Иуды», назвав его предателем и неонацистом. Спикер нижней палаты парламента провёл параллель с гетманом Мазепой, которого за предательство Пётр I удостоил символического ордена Иуды, подчеркнув, что аналогия с сегодняшним днём очевидна.