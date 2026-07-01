Автобус на полном ходу протаранил здание в Испании, пострадали 43 человека

В испанском городе Лерида пассажирский автобус врезался в фасад здания на улице Рамбла-Ферран, пострадали 43 человека. Четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщает Europa Press со ссылкой на службу скорой помощи Каталонии.

Авария произошла утром 1 июля около 07:15 по местному времени (08:15 мск). Причины происшествия пока не установлены.

На месте происшествия работают 11 бригад медиков, задействован медицинский вертолёт и группа психологов. Пожарные Каталонии направили 14 расчётов, которые помогали эвакуировать пассажиров и обеспечивали безопасность на участке.

Ранее Life.ru сообщал, что автобус с 27 детьми попал в ДТП в Минусинском округе Красноярского края. На 33-м километре ему навстречу вылетел автомобиль Kia Sportage, водитель которого заснула за рулём. В результате автобус опрокинулся в кювет. За медпомощью обратились один ребенок и сопровождающий. СК завёл уголовное дело.