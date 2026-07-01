Актрису Беляеву лишили зарплаты и сняли с постановок за прогулы, но у неё другая версия

Заслуженная артистка России Галина Беляева почти год конфликтует с родным театром имени Маяковского. Администрация утверждает, что актриса систематически прогуливала работу, из-за чего ей урезали выплаты на 135 тысяч рублей. Подробности приводит Mash.

Одним из камней преткновения стал спектакль «Семейный альбом», где играла актриса, он был снят с репертуара осенью 2025 года. Постановку о бывшем начальнике концлагеря одни называли антифашистской, другие обвиняли в русофобии. Театр объяснил снятие низкой художественной ценностью, Беляева же сочла решение необоснованным.

Параллельно артистка почти год пропускала репетиции и оформляла больничные. За это она получила выговор и лишилась части заработка. Её супруг настаивает на иной версии: Беляева вместе с коллегами жаловалась мэру столицы Сергею Собянину на аварийное состояние здания, после чего стала мишенью для заказных статей в прессе. Также по его словам, она дейсвительно часто болела, но руководство требовало от неё отрабатывать пропущенные репитиции.

Актриса обратилась в суд с требованием вернуть недополученную зарплату с октября по март и взыскать 50 тысяч рублей морального вреда. Иск она проиграла. Худрук Егор Перегудов в беседе с телеграм-каналом утверждает, что Беляевой предлагали другие роли взамен «Семейного дневника», но потом убрали её из-за постоянного отсутствия на работе, а вовсе не из-за жалоб.

Ранее Life.ru рассказывал, что 74-летний Виктор Сухоруков вернулся в Театр имени Вахтангова после четырёхлетнего перерыва, сопровождавшегося публичным конфликтом. 31 мая народный артист участвовал в генеральной репетиции нового спектакля «Блеск и пепел», где исполнит одну из ключевых ролей.