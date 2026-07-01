Представленный Украиной зенитный ракетный комплекс малой дальности «Риф» не является инновационной разработкой. В беседе с «Газетой.ru» военный аналитик Иван Коновалов назвал его «повторением старого».

Эксперт обратил внимание, что ракеты установлены на проверенный временем транспортёр МТ-ЛБ — «мотолыгу», который использовался ещё в Афганистане. По его словам, это надёжная и живучая машина.

Коновалов также отметил, что применение «мотолыги» украинскими силами в зоне СВО косвенно свидетельствует о проблемах западной техники: она не выдерживает бездорожья и часто вязнет на пересечённой местности.

А ранее Life.ru писал, что Киев ведёт переговоры о получении лицензии на производство крылатых ракет SCALP. Эта тема, по данным МО Украины, обсуждалась на встрече главаря киевского режима Владимира Зеленского и французского лидера Эмманюэля Макрона во Франции.