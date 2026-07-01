Советник президента Эстонии выболтал пранкерам роль Балтии в атаках ВСУ на Петербург

Эстонские власти готовы оказывать содействие Киеву в организации атак на северо-запад России, вплоть до Санкт-Петербурга. Такое заявление сделал советник президента Эстонии Мадис Ролл во время разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, будучи уверенным, что общается с украинским секретарём СНБО Рустемом Умеровым. Он также сообщил, что главы оборонных ведомств двух стран уже «координируют» совместные действия.

«Мы ни в коем случае не возлагаем на вас вину [за атаки ВСУ по Эстонии]. Позиция правительства такова, что мы вообще не виним Украину. Мы виним Россию», — поведал собеседнику Ролл.

В ходе разговора советник подтвердил, что Таллинн не держит зла на украинскую сторону за возможные удары по своей территории. Вся ответственность за происходящее, по его мнению, лежит исключительно на Москве. Эстонский политик любезно заверил «Умерова‎» в готовности помочь по первому же звонку.

«Если возникнут какие-то проблемы с координацией, я смогу помочь. Пожалуйста, дайте мне знать. Я уверен, что наши министры обороны уже подтвердили связь по этому вопросу и прилагают усилия в этом направлении», — заявил Ролл.

Официальных комментариев от оборонного ведомства Эстонии, как и от офисе президента, касательно этой записи пока не поступало.