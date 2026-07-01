Атака БПЛА унесла жизнь мужчины под Белгородом, 3 его спутника ранены

В Белгородской области в результате удара беспилотника по легковому автомобилю погиб мирный житель. Ещё три человека получили ранения различной степени тяжести. Инцидент произошёл в посёлке Уразово Валуйского округа. Атаку, по данным оперативного штаба региона, осуществили вооружённые формирования Украины.

«В посёлке Уразово Валуйского округа беспилотник нанёс удар по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте. Выражаем соболезнования родным и близким. Бригады скорой помощи доставили троих пострадавших в Валуйскую ЦРБ», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее в Белгородской области в результате новых атак украинских дронов в трёх муниципалитетах пострадал мирный житель — в селе Криничное мужчина получил осколочные ранения, но после амбулаторной помощи его отпустили. Также зафиксированы повреждения автомобилей и объектов: в Криничном от второго дрона пострадали пять машин, в Отрадном повреждена ГАЗель и здание торгового объекта, а в Шебекинском округе атаки привели к повреждениям грузовых автомобилей в сёлах Доброе, Нежеголь, Красный Октябрь и хуторе Церковный.