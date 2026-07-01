«Мат — как громоотвод»: Шуров раскритиковал Бокерию из-за слов о вреде крепкого словца для сердца

Речевой аппарат не влияет на уровень холестерина, а мат не вызывает заболеваний сердца и сосудов, заявил психиатр Василий Шуров. Своим мнением он поделился в беседе с Life.ru, комментируя заявление известного кардиохирурга Лео Бокерии о вреде инвективной лексики для сердечно-сосудистой системы.

По словам врача, изначально бранные слова использовались шаманами для работы со злыми духами, а затем церковь наложила на них запрет. Шуров подчеркнул, что на сердце и сосуды влияют давление, возраст и двигательная активность, но никак не тренировка речевого аппарата.

«А то, что инвективная лексика действительно позволяет сбросить какие-то негативные эмоции, назвать все своими словами, не переходя на сильный эмоциональный накал, на мой взгляд, снимает неплохо стресс. Обычно, когда человеку больно никто не говорит «слава богу за всё». Мат, как громоотвод, стабилизирует резкую эмоцию» — пояснил психиатр.

Шуров также иронично прокомментировал позицию академика Лео Бокерии, заявлявшего о вреде нецензурной брани.

«Рассказывать, что от мата бывают заболевания сердца и сосудов — ну вот такие у нас теперь академики. Что я могу сказать? Нет связи между матом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы!» — резюмировал он.

Напомним, академик РАН и главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава Лео Бокерия заявил, что отказ от мата — важнейший элемент здорового образа жизни. По его словам, бранные слова разрушают человека изнутри, негативно влияя на сосуды и давление. Чаще всего ругательства употребляют в состоянии стресса, когда организм напряжён, и это может отражаться на здоровье.