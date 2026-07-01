«Послание потомкам»: Находка под алтарём сгоревшего храма XIX века поставила точку в спорах о его истории

Неожиданная находка под алтарём сгоревшего недавно Свято-Никольского храма в Ессентуках позволила по-новому взглянуть на его историю. В историко-краеведческом музее ставропольского города-курорта рассказали, что во время уборки на месте пожара неравнодушные жители и прихожане обнаружили под горой углей и конструкций целый участок уцелевшего пола. Под ним оказался закладной крест.

«Издавна существует благочестивый обычай: в момент закладки фундамента храма в основание вмуровывают особый знак — крест, каменную или металлическую плиту с памятной надписью. Это символический жест, запечатлевающий начало строительства, своего рода послание потомкам», — пояснили в музее.

Полость под алтарём, обнаруженная на месте пожара в Свято-Никольском храме в Ессентуках. Фото © essenmus.ru

Интересно, что время пощадило надпись на кресте. Согласно ей, храм начали строить 19 мая 1863 года, что окончательно убивает другую, ходившую в народе версию о его возведении в 1825-1926 годах. Кроме того, точно установлено имя человека, стоявшего у истоков важной святыни: «Закладывал храм местный священник Димитрий Макаров Карагачев».

Известно, что отец Димитрий служил в храме святителя Николая Чудотворца полвека — с 1853 по 1903 год. Найденный крест передали на временное хранение в Ессентукский историко‑краеведческий музей, после реставрации он займёт почётное место в экспозиции.

Место пожара в Свято-Никольском храме в Ессентуках. Фото © essenmus.ru

Напомним пожар в Свято-Никольском храме произошёл 11 июня. Огонь распространился на площади около 300 квадратных метров. К сожалению, здание сильно пострадало.