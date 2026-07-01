Очередь в Нарве на въезд в Россию выросла, пропуск упал на 100 человек
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Очередь из желающих попасть в Россию через эстонский пункт пропуска в Нарве за минувшие сутки визуально увеличилась. При этом сопредельная сторона существенно снизила интенсивность оформления.
Как сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской таможне, 30 июня через МАПП «Ивангород» прошло 1 200 человек. Это на 200 меньше, чем днём ранее, причём в направлении въезда в РФ пропустили на 100 человек меньше, чем накануне.
«Накануне, 30 июня, через МАПП «Ивангород» прошло 1 200 человек, из них 460 — в направлении входа в Россию, 740 — на выход из России. Днём ранее российско-эстонскую границу в Ивангороде пересекло 1 400 человек, из них 560 — на вход в Россию, 840 — на выход из России», — рассказала заместитель начальника таможенного поста МАПП «Ивангород» Оксана Ефимова.
Представитель российской таможни добавила, что с нашей стороны скопления транспорта не фиксируются. Пост функционирует в штатном режиме, все процедуры выполняются без сбоев. Ситуация остаётся на контроле.
Напомним, на Нарвском погранпереходе скопились многокилометровые очереди, и люди вынуждены проводить в ожидании до 12–16 часов, причём администрация не намерена менять режим работы или увеличивать пропускную способность. По данным Северо-Западного таможенного управления, очередь из желающих попасть в Россию достигает 350 человек, а около 300 путешественников сегодня не успели пройти контроль до закрытия пункта и остались искать ночлег; в СЗТУ связывают скопление людей с работой эстонской стороны.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.