Очередь в Нарве на въезд в Россию выросла, пропуск упал на 100 человек

Очередь из желающих попасть в Россию через эстонский пункт пропуска в Нарве за минувшие сутки визуально увеличилась. При этом сопредельная сторона существенно снизила интенсивность оформления.

Как сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской таможне, 30 июня через МАПП «Ивангород» прошло 1 200 человек. Это на 200 меньше, чем днём ранее, причём в направлении въезда в РФ пропустили на 100 человек меньше, чем накануне.

«Накануне, 30 июня, через МАПП «Ивангород» прошло 1 200 человек, из них 460 — в направлении входа в Россию, 740 — на выход из России. Днём ранее российско-эстонскую границу в Ивангороде пересекло 1 400 человек, из них 560 — на вход в Россию, 840 — на выход из России», — рассказала заместитель начальника таможенного поста МАПП «Ивангород» Оксана Ефимова.

Представитель российской таможни добавила, что с нашей стороны скопления транспорта не фиксируются. Пост функционирует в штатном режиме, все процедуры выполняются без сбоев. Ситуация остаётся на контроле.