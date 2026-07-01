Трамп выразил соболезнования в связи со смертью солиста Village People Уиллиса

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью солиста группы Village People Виктора Уиллиса. Глава Белого дома также рассказал, как помог песне YMCA вновь стать хитом спустя много лет после её написания. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Он был замечательным и жизнерадостным человеком, которому нравилось, что я использовал песню его группы YMCA на своих митингах. Она вновь стала настоящим хитом спустя 30 лет после своего первого выхода», — написал Трамп.

Трамп отметил, что многие артисты потом хотели присоединиться к его мероприятиям, но Village People поддерживали его с самого начала. Он пообещал вспоминать Уиллиса при каждом звучании YMCA и выразил соболезнования его семье и группе.

Напомним, что солист группы Village People Виктор Уиллис умер 30 июня в возрасте 74 лет. Он скончался после тяжёлой болезни — за день до своего 75-летия. Группа стала знаменитой благодаря хиту Y.M.C.A., который часто звучит на мероприятиях с участием Дональда Трампа. Президент США не раз танцевал под эту песню во время своих выступлений.