«Не сидим у моря с удочкой»: Александр Кокорин не получал предложений от РПЛ

Футбольный агент Тимофей Бердышев рассказал о ситуации с трудоустройством нападающего Александра Кокорина. По его словам, на данный момент нет ни одного предложения, которое устроило бы игрока.

Клубы Российской Премьер-Лиги пока не выходили на связь. Зарубежный интерес был, но страны и команды не заинтересовали футболиста. Агент в беседе с «Чемпионатом» подчеркнул, что они не сидят сложа руки и не ждут у моря погоды: если поступят достойные варианты, их обязательно рассмотрят, если нет — значит, так тому и быть.