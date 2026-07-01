«Не сидим у моря с удочкой»: Александр Кокорин не получал предложений от РПЛ
Агент Бердышев: Сейчас нет предложений, которые были бы интересны Кокорину
Обложка © РИА Новости / Михаил Куравлев
Футбольный агент Тимофей Бердышев рассказал о ситуации с трудоустройством нападающего Александра Кокорина. По его словам, на данный момент нет ни одного предложения, которое устроило бы игрока.
Клубы Российской Премьер-Лиги пока не выходили на связь. Зарубежный интерес был, но страны и команды не заинтересовали футболиста. Агент в беседе с «Чемпионатом» подчеркнул, что они не сидят сложа руки и не ждут у моря погоды: если поступят достойные варианты, их обязательно рассмотрят, если нет — значит, так тому и быть.
А ранее Life.ru писал, что четыре клуба РПЛ хотят заполучить 35-летнего Александра Кокорина. Заполучить ветерана не прочь «Оренбург», «Акрон», махачкалинское «Динамо» и «Родина». Самую высокую заинтересованность демонстрирует московская команда.
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