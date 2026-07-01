Нарзанную галерею в Кисловодске закрыли из-за засора на коллекторе

Главная Нарзанная галерея в Кисловодске приостановила работу из-за аварии на центральном канализационном коллекторе. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

По словам градоначальника, инцидент затронул водоснабжение галереи — из-за отсутствия питьевой воды пришлось временно закрыть объект. Он принёс извинения гостям и жителям за доставленные неудобства.

«Сейчас все службы делают всё возможное, чтобы как можно быстрее завершить аварийно-восстановительные работы и восстановить водоснабжение» — заверил Моисеев. Точные сроки возобновления работы галереи он сообщить не смог.

Напомним, в Кисловодске около 50 тысяч жителей и санатории остались без воды из-за засора на главном городском коллекторе. Авария произошла на улице Тюленева, подтопило около десяти частных домов и 12 санаториев. Сейчас специалисты откачивают воду.