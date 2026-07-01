Заградительный отряд ВСУ жестоко пресёк попытку военнослужащих сложить оружие в Сумской области. Как рассказали РИА «Новости» в российских силовых структурах, украинские бойцы из 57-й отдельной мотопехотной бригады попытались сдаться в плен в селе Украинское, но были атакованы собственным командованием.

Ранее командир штурмовой роты ВС РФ рассказал, как освобождении Ильиновки в ДНР четверо украинских военных сдались без единого выстрела. При освобождении населённого пункта две российские штурмовые группы окружили три больших здания, где укрывались украинские военные. На предложение сдаться те не ответили и группа противника была уничтожена. После этого российские бойцы заняли строения. Спустя время к этим же зданиям подошло подкрепление ВСУ — командование направило его, не зная, что связь с сослуживцами потеряна. Новоприбывшим повезло больше.