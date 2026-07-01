Прилепин сообщил об окончании контракта старшего сына в зоне проведения СВО
Захар Прилепин. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru
Контракт старшего сына писателя Захара Прилепина с Добровольческим корпусом истекает 2 июля. Об этом сам Прилепин сообщил на пресс-конференции в Москве.
Игнат Прилепин заключил полугодовой контракт и отслужил в зоне специальной военной операции в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения «Родня». Однако, как пояснил отец, по организационным причинам срок службы превысил оговорённый и составил более восьми месяцев.
«Завтра последний день контракта с Добровольческим корпусом у моего сына» — сказал Прилепин.
Дальнейшие планы Игната после завершения контракта пока не раскрываются.
Сегодня Life.ru рассказывал, что российский писатель Захар Прилепин не стал продлевать контракт с Минобороны на участие в специальной военной операции. Он отметил, что получил предложение о работе в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II.
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