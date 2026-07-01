Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 11:56

Прилепин сообщил об окончании контракта старшего сына в зоне проведения СВО

Захар Прилепин. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Захар Прилепин. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Контракт старшего сына писателя Захара Прилепина с Добровольческим корпусом истекает 2 июля. Об этом сам Прилепин сообщил на пресс-конференции в Москве.

Игнат Прилепин заключил полугодовой контракт и отслужил в зоне специальной военной операции в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения «Родня». Однако, как пояснил отец, по организационным причинам срок службы превысил оговорённый и составил более восьми месяцев.

«Завтра последний день контракта с Добровольческим корпусом у моего сына» — сказал Прилепин.

Дальнейшие планы Игната после завершения контракта пока не раскрываются.

«Все возможности»: Захар Прилепин высказался о политических амбициях ветеранов СВО
«Все возможности»: Захар Прилепин высказался о политических амбициях ветеранов СВО

Сегодня Life.ru рассказывал, что российский писатель Захар Прилепин не стал продлевать контракт с Минобороны на участие в специальной военной операции. Он отметил, что получил предложение о работе в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Захар Прилепин
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar