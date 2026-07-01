Мешки трупов: В квартире-морге пропавшей заводчицы нашли 30 мёртвых кошек и собак

В Биробиджане волонтёры обнаружили более 30 трупов кошек и породистых собак дома у заводчицы, которая перестала выходить на связь. Бывший фельдшер разводила шиншилл, собак и кошек, но внезапно пропала. Жуткую картину у неё в квартире обнаружила местная зоозащитная организация «Добрые руки».

Волонтёры приехали проверить коллегу, но на месте её не оказалось. В вольерах и мешках незваные гости нашли мёртвых животных, в том числе щенков. В доме стоял трупный запах, над останками кружили мухи.

Среди погибших были породистые собаки и кошки. В квартире нашли и выживших: щенков стаффордширского терьера, метисов хаски, таксу, самоеда с помётом, австралийскую овчарку, аусси и двух мейн-кунов. Все животные были сильно истощены. Полиция проверяет дело по статье о жестоком обращении с животными. Хозяйку питомника ищут.

Ранее в Петербурге в квартире, заваленной мусором, через три дня разбора завалов нашли живого человека. Там же обнаружили тело женщины. После этого глава района поручил убрать квартиру. Спустя три дня рабочие дошли до одной из комнат и нашли там живую соседку умершей. Её достали из завалов и передали врачам.