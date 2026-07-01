«Не удастся сдвинуть»: Военэксперт раскрыл условие для усиления переговорной позиции РФ

Освобождение Одесской и Николаевской областей лишит Украину выхода к Чёрному морю и существенно укрепит позиции России на будущих переговорах. Об этом «Газете.ru» заявил военный аналитик Виктор Литовкин.

По его словам, сначала необходимо завершить освобождение ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также создать буферную зону в Днепропетровской, Харьковской и Сумской. Затем следует переходить к Николаеву и Одессе, чтобы отрезать противника от морских коммуникаций.

Эксперт подчеркнул, что именно этот сценарий станет ключевой переговорной позицией Москвы, и даже НАТО с Евросоюзом не смогут пошатнуть её.

А ранее Life.ru сообщал, что Одесская и Николаевская области войдут в буферную зону России. В Госдуме уточнили, что даже оставление усечённой западной части Украины будет серьёзно отвлекать российские силы и создаст угрозу, которой воспользуется Европа, активно готовящаяся к конфликту с Москвой.