Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 12:20

«Не удастся сдвинуть»: Военэксперт раскрыл условие для усиления переговорной позиции РФ

Эксперт Литовкин: Освобождение Одессы и Николаева усилит переговорную позицию РФ

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Освобождение Одесской и Николаевской областей лишит Украину выхода к Чёрному морю и существенно укрепит позиции России на будущих переговорах. Об этом «Газете.ru» заявил военный аналитик Виктор Литовкин.

По его словам, сначала необходимо завершить освобождение ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также создать буферную зону в Днепропетровской, Харьковской и Сумской. Затем следует переходить к Николаеву и Одессе, чтобы отрезать противника от морских коммуникаций.

Эксперт подчеркнул, что именно этот сценарий станет ключевой переговорной позицией Москвы, и даже НАТО с Евросоюзом не смогут пошатнуть её.

«Не доезжает до фронта»: Почему удары по Одессе подрывают желание Запада вооружать Киев
«Не доезжает до фронта»: Почему удары по Одессе подрывают желание Запада вооружать Киев

А ранее Life.ru сообщал, что Одесская и Николаевская области войдут в буферную зону России. В Госдуме уточнили, что даже оставление усечённой западной части Украины будет серьёзно отвлекать российские силы и создаст угрозу, которой воспользуется Европа, активно готовящаяся к конфликту с Москвой.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar