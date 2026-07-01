Пыталась сама отдать все деньги: Мошенники угрожают родным уфимки, которую довели до психдиспансера

В Уфе жертва телефонных мошенников оказалась в психоневрологическом диспансере из-за круглосуточной психологической обработки. Аферисты общались с 42-летней женщиной ежедневно по несколько часов и полностью контролировали её жизнь. Об этом сообщает Mash.

Как рассказала дочь пострадавшей, злоумышленники выведывали все детали — куда она ходила, с кем встречалась и о чём говорила. Параллельно жертва переводила им все свои сбережения. Родственники пытались вмешаться: сменили сим-карту, но это не помогло — женщина настолько привыкла к общению, что сама начала инициировать контакты.

По словам дочери, уфимка отдала аферистам более двух миллионов рублей. Эти деньги она заняла у знакомых и оформила кредит, который теперь не в состоянии погасить. Когда средств не осталось, пострадавшая уговаривала дочь заложить машину, чтобы продолжить выплаты.

После того как семья перестала переводить деньги, мошенники начали угрожать дочери женщины и её ребёнку — обещали похитить малыша. Родные уже погасили один миллион рублей долга перед банком, но задолженность сохраняется. В итоге пострадавшую госпитализировали в специализированное медучреждение. Семья обратилась в правоохранительные органы.

Ранее сотрудники ФСБ и Росгвардии пресекли в Петербурге деятельность организованной преступной группы из 30 россиян и 20 иностранцев, занимавшейся телефонным мошенничеством через два кол-центра и похищавшей деньги и криптовалюту. В ходе обысков изъяты техника, средства связи, деньги и цифровые активы.