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1 июля, 12:34

Пыталась сама отдать все деньги: Мошенники угрожают родным уфимки, которую довели до психдиспансера

Мошенники довели жительницу Уфы до стокгольмского синдрома и выманили 2 миллиона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aleks333

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aleks333

В Уфе жертва телефонных мошенников оказалась в психоневрологическом диспансере из-за круглосуточной психологической обработки. Аферисты общались с 42-летней женщиной ежедневно по несколько часов и полностью контролировали её жизнь. Об этом сообщает Mash.

Как рассказала дочь пострадавшей, злоумышленники выведывали все детали — куда она ходила, с кем встречалась и о чём говорила. Параллельно жертва переводила им все свои сбережения. Родственники пытались вмешаться: сменили сим-карту, но это не помогло — женщина настолько привыкла к общению, что сама начала инициировать контакты.

По словам дочери, уфимка отдала аферистам более двух миллионов рублей. Эти деньги она заняла у знакомых и оформила кредит, который теперь не в состоянии погасить. Когда средств не осталось, пострадавшая уговаривала дочь заложить машину, чтобы продолжить выплаты.

После того как семья перестала переводить деньги, мошенники начали угрожать дочери женщины и её ребёнку — обещали похитить малыша. Родные уже погасили один миллион рублей долга перед банком, но задолженность сохраняется. В итоге пострадавшую госпитализировали в специализированное медучреждение. Семья обратилась в правоохранительные органы.

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Ранее сотрудники ФСБ и Росгвардии пресекли в Петербурге деятельность организованной преступной группы из 30 россиян и 20 иностранцев, занимавшейся телефонным мошенничеством через два кол-центра и похищавшей деньги и криптовалюту. В ходе обысков изъяты техника, средства связи, деньги и цифровые активы.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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