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1 июля, 12:56

«Я думала, это женщина»: Захарова посмеялась над Рютте, которому мешает спать Россия

Захарова иронично ответила на жалобы Рютте о бессоннице из-за России

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на признание генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Ранее тот пожаловался, что не может спать из-за России.

«Я-то думала, что единственное, что отвлекает Рютте от сна, — это женщина», — сказала спикер ведомства во время общения с прессой.

Рютте признался, что Россия не даёт ему спать по ночам
Рютте признался, что Россия не даёт ему спать по ночам

Ранее Мария Захарова прокомментировала скандал между поляками и украинцами, назвав позицию Варшавы двуличной. Она напомнила, что Польша закрывала глаза на героизацию Бандеры, пока это было направлено против России и не затрагивало её интересы. Дипломат подчеркнула, что если бы польские власти действительно выступали против такой идеологии, они не стали бы финансово поддерживать Киев. В МИД РФ считают, что Варшава делит нацизм на «удобный» и «неудобный».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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