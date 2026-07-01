Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на признание генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Ранее тот пожаловался, что не может спать из-за России.

Ранее Мария Захарова прокомментировала скандал между поляками и украинцами, назвав позицию Варшавы двуличной. Она напомнила, что Польша закрывала глаза на героизацию Бандеры, пока это было направлено против России и не затрагивало её интересы. Дипломат подчеркнула, что если бы польские власти действительно выступали против такой идеологии, они не стали бы финансово поддерживать Киев. В МИД РФ считают, что Варшава делит нацизм на «удобный» и «неудобный».