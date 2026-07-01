Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша закрывала глаза на идеологию киевского режима, пока она была направлена против России и не затрагивала интересы Варшавы.

По её словам, если бы польские власти действительно были против героизации Бандеры на Украине, они не стали бы финансово поддерживать Киев. Дипломат назвала позицию Варшавы двуличной. Польские власти фактически делят нацизм на «удобный» и «неудобный» — в зависимости от того, против кого он направлен и затрагивает ли их собственные интересы.

«Когда трогают их — это плохо. Когда трогают не их — это нормально. А когда трогают тех, в отношении кого они исповедуют разные чувства... какой-то ненависти или фобии — это прекрасно», — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла за героизацию нацистов. Сразу после этого политики двух стран начали демонстративно отказываться от госнаград. Скандал докатился до того, что Польшу призвали заблокировать вступление Украины в ЕС.