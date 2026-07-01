В Ленобласти подростки забуллили и облили маслом сверстницу
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В Ленобласти полиция начала проверку после видео с издевательствами над девочкой-подростком под мостом в Тосно. На кадрах, распространившихся в соцсетях, группа подростков унижала школьницу и облила её маслом, сообщает 78.ru.
Пострадавшая рассказала, что травля началась после того, как ей не удалось подружиться с другими подростками. По её словам, давление также оказывали на её 10-летнюю подругу, о которой распространяли слухи.
На ситуацию обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Заявление в полицию также написала мать девочки. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили, что проверка уже проводится.
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