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1 июля, 12:55

В Ленобласти подростки забуллили и облили маслом сверстницу

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

В Ленобласти полиция начала проверку после видео с издевательствами над девочкой-подростком под мостом в Тосно. На кадрах, распространившихся в соцсетях, группа подростков унижала школьницу и облила её маслом, сообщает 78.ru.

Пострадавшая рассказала, что травля началась после того, как ей не удалось подружиться с другими подростками. По её словам, давление также оказывали на её 10-летнюю подругу, о которой распространяли слухи.

На ситуацию обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Заявление в полицию также написала мать девочки. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили, что проверка уже проводится.

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