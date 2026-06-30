Жертва или ябеда? Как поступить с ребёнком, который регулярно жалуется родителям

Постоянные жалобы ребёнка на других детей не всегда стоит считать ябедничеством, иногда за этим стоит просьба о помощи. Специалист семейного центра Валерия Ковтун объяснила «Вечерней Москве», как родителям реагировать на такое поведение.

По её словам, ребёнок может обращаться к взрослым из-за беспомощности, страха перед обидчиками или желания защитить более слабого. В таких случаях важно не отмахиваться, а разобраться, что произошло, чтобы конфликт не стал серьёзнее.

Иногда за жалобами стоит потребность во внимании и одобрении: ребёнок считает, что поступает правильно, когда сообщает о нарушении правил. Также причиной может быть неумение договариваться со сверстниками, уступать или отстаивать свои границы без помощи взрослых.

Родителям не стоит ругать ребёнка за обращение к ним. Лучше поблагодарить его за доверие, обсудить ситуацию и мягко подсказать, как можно попробовать решить конфликт самостоятельно, оставаясь рядом в случае необходимости.

«Дети — природные борцы за правду. Они ещё не знают, что мир не всегда чёрно‑белый. Им важно, чтобы правила были для всех одинаковыми. Поэтому ябедничество — это искренняя попытка восстановить порядок», — отметила эксперт.

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