Аэропорт Ростова-на-Дону откроется после простоя с 2022 года, но не доя всех

Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, который остаётся закрытым с февраля 2022 года, должен открыться в этом году, но только для приёма иностранных гостей. О планах рассказала заместитель губернатора – министр транспорта региона Алена Беликова.

С её слов, областной Минтранс сейчас активно работает над этим вопросом. А Министерство экономического развития региона уже заключило договор с воздушной гаванью на предоставление комплекса услуг для зарубежных гостей. По условиям контракта, гостям аэропорта Платов обещают бесплатный Wi-Fi, парковку, VIP-зал ожидания с телевизором, обслуживание перед вылетом и отдельный трансфер к самолёту. При этом стоимость соглашения составила всего 56 тысяч рублей. Сколько именно человек планируется обслужить на эту сумму, не уточняется. Рассматривается и возможность восстановления грузового авиасообщения.