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Регион
1 июля, 09:42

Аэропорт Тюмени временно не принимает и не отправляет самолёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Тюмени временно ограничили приём и отправку рейсов гражданских самолётов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Тюмень (Рощино): введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении. Авиагавань временно не принимает и не отправляет самолёты в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов.

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До этого ограничения коснулись воздушных гаваней Саратова, Пензы, Самары и Калуги. Спустя некоторое время были закрыты ещё пять российских аэропортов — в Ульяновске, Бугульме, Казани, Нижнекамске и Уфе.

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Владимир Озеров
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