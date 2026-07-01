Аэропорт Тюмени временно не принимает и не отправляет самолёты
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В аэропорту Тюмени временно ограничили приём и отправку рейсов гражданских самолётов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Тюмень (Рощино): введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении. Авиагавань временно не принимает и не отправляет самолёты в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов.
До этого ограничения коснулись воздушных гаваней Саратова, Пензы, Самары и Калуги. Спустя некоторое время были закрыты ещё пять российских аэропортов — в Ульяновске, Бугульме, Казани, Нижнекамске и Уфе.
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