«Серкан Болат» получил 3,5 года колонии за обман поклонницы из России на 3 млн

В Краснодарском крае осуждён гражданин Нигерии, который выдавал себя за популярного турецкого актёра и выманил у местной жительницы более трёх миллионов рублей. Суд приговорил его к трём с половиной годам колонии общего режима. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установило следствие, два года назад Айро Чинеду Эммануэль познакомился в соцсетях с девушкой из Краснодара. Используя нейросети, аферист создавал фото- и видеоконтент, имитирующий внешность актёра Керема Бюрсина, известного по роли Серкана Болата. Под этим предлогом он попросил у жертвы крупную сумму якобы на поездку в Россию.

Лже-Серкана Болата посадили в тюрьму на 3,5 года за кражу 3 млн рублей. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Потерпевшая переводила деньги через посредников — их получали знакомые нигерийца, которые не знали о преступной схеме. Обналичивание происходило в банкоматах Москвы. Общая сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей.

На суде подсудимый заявил, что лично с девушкой не общался, а деньги ему переводил друг для помощи семье в Африке. Однако эти доводы не убедили суд. Фигуранта признали виновным и приговорили к реальному лишению свободы, кроме того, с него взыскали полную сумму компенсации в пользу пострадавшей.

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