Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 13:25

Дроны ВСУ подожгли уникальный степной заповедник «Аскания-Нова» на Херсонщине

Обложка © Telegram / Биосферный заповедник «Аскания-Нова» им. Ф.Э. Фальц-Фейна

Обложка © Telegram / Биосферный заповедник «Аскания-Нова» им. Ф.Э. Фальц-Фейна

Один из крупнейших биосферных заповедников Европы «Аскания-Нова» в Херсонской области подвергся атаке беспилотников, в результате чего возникли возгорания. Сейчас сотрудники совместно с МЧС ведут ликвидацию нескольких очагов пожара, сообщается в телеграм-канале учреждения.

«Вражеские дроны продолжают свои атаки. Нагло и бесцеремонно враг пытается уничтожить нашу мирную инфраструктуру. В эти самые минуты сотрудники заповедника продолжают борьбу с огнём. По уточнённым данным, два возгорания удалось локализовать, продолжается работа с третьим очагом пожара глубоко в степи», — говорится в сообщении.

Директор заповедника Дмитрий Мещеряков уточнил, что ситуация осложняется близостью одного из пожаров к уникальному дендрологическому парку, который в случае гибеди будет трудно восстановить.

В Швеции подтвердили ошеломляющие потери в рядах ВСУ — 2,4 млн солдат
В Швеции подтвердили ошеломляющие потери в рядах ВСУ — 2,4 млн солдат

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за прошедший день, 30 июня, уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Информацию подтвердили в Минобороны. Цели поражались в период с 07:00 до 21:00 мск.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar