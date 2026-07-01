Дроны ВСУ подожгли уникальный степной заповедник «Аскания-Нова» на Херсонщине

Один из крупнейших биосферных заповедников Европы «Аскания-Нова» в Херсонской области подвергся атаке беспилотников, в результате чего возникли возгорания. Сейчас сотрудники совместно с МЧС ведут ликвидацию нескольких очагов пожара, сообщается в телеграм-канале учреждения.

«Вражеские дроны продолжают свои атаки. Нагло и бесцеремонно враг пытается уничтожить нашу мирную инфраструктуру. В эти самые минуты сотрудники заповедника продолжают борьбу с огнём. По уточнённым данным, два возгорания удалось локализовать, продолжается работа с третьим очагом пожара глубоко в степи», — говорится в сообщении.

Директор заповедника Дмитрий Мещеряков уточнил, что ситуация осложняется близостью одного из пожаров к уникальному дендрологическому парку, который в случае гибеди будет трудно восстановить.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за прошедший день, 30 июня, уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Информацию подтвердили в Минобороны. Цели поражались в период с 07:00 до 21:00 мск.