Набиуллина назвала важный фактор, мешающий развитию экономики России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала дефицит кадров главным сдерживающим фактором для российской экономики, но при этом указала, что видит в этом и потенциал для роста.

«Но это же и возможности, потому что есть возможности лучше использовать эти редкие ресурсы, трудовые ресурсы», — сказала она на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

По её словам, в стране огромный разрыв в производительности труда между эффективными компаниями и предприятиями, которые используют ресурсы с меньшей отдачей. Эксперты подсчитали, что перераспределение этих ресурсов даст кратно больший вклад в производительность, чем инвестиции. Для роста производительности особенно важны технологии — ИИ и робототехника, которые сохранят конкурентоспособность страны в будущем.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что дальнейшее снижение ключевой ставки является опасным для России, поскольку это увеличивает риск стагфляции — состояния экономики, когда одновременно растут цены, падает производство и увеличивается безработица.